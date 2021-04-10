Москва, , 06:39 — REGNUM Решение об ограничении авиасообщения России с Турцией, столкнувшейся с резким увеличением случаев заражения коронавирусом, может быть объявлено 12 апреля. Об этом 9 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

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Отмечается, что вводить полный запрет на полеты не планируется. По информации журналистов, ограничение коснется только чартерных рейсов и части грузовых перевозок.

Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли сообщило, что 9 апреля на заседании оперативного штаба России по ситуации с коронавирусом не удалось приять решение по поводу полетов в Турцию.

9 апреля президент РФ Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, связанные с применением в Турции российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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