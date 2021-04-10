Аддис-Абеба, , 06:21 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 1851 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эфиопской территории достигло 225 516. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эфиопии от осложнений COVID-19 умерли 3111 человек.

В настоящее время в Эфиопии числится 54 458 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 895 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь в республике смогли 157 945 человек, их уже выписали из медицинских учреждений.