Донецк, , 06:20 — REGNUM Вооруженные силы Украины готовы начать полномасштабную войну в Донбассе, заявил 9 апреля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, эту информацию подтверждает также миссия ОБСЕ. Пушилин отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается наиболее острая за последние несколько лет ситуация.

«Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно», — сказал он в эфире телеканала РБК.

Глава ДНР предупредил, что такие действия украинских властей не останутся без последствий, даже если в Киеве просто «бряцают оружием» перед переговорами.

«В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо», — отметил Пушилин.

Кроме того, он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Франция и Германия не пытаются использовать свои возможности как страны-гаранты Минских соглашений. Вместе с тем, по словам главы республики, НАТО и США оказывают постоянную поддержку Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Марков заявил, что Украина может начать масштабные наступательные боевые действия на ДНР и ЛНР уже в апреле.

9 апреля Денис Пушилин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский сделал нелепое заявление, назвав вступление Украины в НАТО единственным способом завершить войну в Донбассе.

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