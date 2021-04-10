Красноярск, , 06:28 — REGNUM В Красноярске правоохранители задержали бывшего директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (Красноярский ЦСМ), которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 10 апреля сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В региональных СМИ уточняется, что задержан Василий Моргун, который возглавлял Красноярский ЦСМ с 2002 по 2020 год.

Ранее в отношении него по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. 9 апреля правоохранители возбудили ещё одно уголовное дело по этой же статье — в связи с предполагаемыми нарушениями при закупке оборудования для нужд организации.

61-летнего Моргуна, который в 2007—2011 годах также был депутатом краевого законодательного собрания, подозревают в заключении 128 прямых договоров с аффилированными организациями без проведения конкурсных закупок. Следствием чего стало получение им более 6,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске одного из руководителей Стройнадзора задержали по подозрению в получении взятки.

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