Нью-Йорк, США, , 05:54 — REGNUM Свои соболезнования в связи со смертью герцога Эдинбургского, принца Филиппа выражает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, опубликованного 9 апреля на сайте организации.

Гутерреш соболезнуют супруге герцога британской королеве Елизавете II и всем подданным Великобритании. В заявлении сказано, что принц Филипп вел активную работу на благо человечества.

Кроме того, в ООН подчеркнули, что он проделал большую работу в сфере благотворительности и являлся покровителем около 800 организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью принца Филиппа направил Елизавете II президент России Владимир Путин.

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