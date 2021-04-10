Севастополь, , 06:13 — REGNUM Отряд малых ракетных кораблей (МРК) «Вышний Волочёк» и «Грайворон» Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России 9 апреля провёл в море контрольные артиллерийские стрельбы по надводной цели. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Экипажи кораблей получили команду на применение оружия по кораблю условного противника в рамках контрольной проверки подготовки флота за зимний период обучения.

«По замыслу учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.

После получения данных о «противнике» с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ, корабли оперативно выдвинулись в назначенный район, «обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий». Поражение артиллерийским огнём корабельного морского щита-мишени, имитирующего «вражеский» корабль, было подтверждено объективными средствами контроля.

Также артиллерийские расчёты МРК отработали уничтожение плавающих в море мин.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям.

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