Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Власти США, используя множество уровней, ведут консультации с Россией по поводу обстановки на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 апреля на брифинге.

Она наполнила, что ранее состоялись телефонные переговоры с РФ на уровне министра обороны США Ллойда Остина и американского госсекретаря Энтони Блинкена, на которых обсуждался этот вопрос.

Псаки отметила, что Вашингтон ведет диалог по дипломатическим каналам не только с Москвой, но и Киевом, а также с некоторыми европейскими странами, включая и своих союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Энтони Блинкен намерен провести встречу с партнерами по НАТО из-за якобы возросшей военной активности России. Вместе с ним в Брюссель собирается прибыть для переговоров Ллойд Остин.

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