Электросталь, Московская область, , 05:21 — REGNUM Огонь на мебельном складе в подмосковной Электростали охватил площадь в 3,6 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Московской области.

Сообщается, что огонь распространился на всю площадь склада — 3 600 квадратных метров. Также частично обрушилась стена и кровля на площади 200 квадратных метров каждая. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 апреля в Электростали загорелся мебельный склад на Промышленном проезде. Общая площадь пожара составляла около одной тысячи квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 59 человек личного состава и 20 единиц спецтехники.

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