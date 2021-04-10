Москва, , 05:00 — REGNUM Решение по вопросу ограничения полетов в Турцию из-за ситуации с коронавирусом в этой стране не было принято на совещании оперативного штаба России 9 апреля, сообщил источник в туристической отрасли.

«Никаких решений по авиасообщению с Турцией не принималось, они могут быть приняты в понедельник», — сказал представитель турсектора, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем, по его информации, о таком решении может быть объявлено 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал срочно закрыть авиасообщение с Турцией. Он предупредил, что в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за завоза инфекции российскими туристами, которые возвращаются на родину после отдыха на турецких курортах.

Общее число выявленных в Турции случаев заражения коронавирусом увеличилось 9 апреля еще на 55 791 и достигло значения 3 745 657.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский потребовал срочно закрыть авиасообщение с Турцией