Сеул, , 04:53 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 677 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 662 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в стране выявляют более 600 зараженных ежесуточно. Эксперты обеспокоены, что в Республике Корея может начаться четвертая волна заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Южной Кореи достигло 108 945. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1765 человек.