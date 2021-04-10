Париж, , 04:46 — REGNUM Из-за аномальных для начала апреля морозов во Франции вымерзли виноградники департамента Юра. Об этом 8 апреля сообщает Le Parisien.

В течение трех последних ночей виноградники на востоке Франции страдали от отрицательных температур. 8 апреля в департаменте Юра температура воздуха опустилась до минус 5 градусов. Винодел Дэни Грандво рассказал: «Мы были в ловушке. Упал снег, лозы были толщиной 5 см, и мы думали, что это защитит почки. Но в этот раз получилось наоборот». Он уточнил, что «наибольший ущерб причинила вторая ночь, с 6 на 7 апреля».

По его мнению, критичным ситуацию сделало «начало весны накануне». Дэни Грандво оценивает свои потери на виноградниках в 70−80% урожая. Некоторые виноградари в департаменте сообщают о полной потере своих урожаев. Как заявил президент виноделов департамента Юра Фабрис Меле, из-за морозов недостаточно эффективными оказались даже обогреватели, обычно используемые весной во время холодов. Больше всего пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне.

Заморозки привели к тому, что в количество вин 2021 года будет очень ограничено, в то время как спрос на местное вино только растет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции в департаменте Рона костры, разведённые для обогрева деревьев, вызвали значительное загрязнение воздуха.

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