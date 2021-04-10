Тегеран, , 07:56 — REGNUM 9 апреля представитель иранских вооруженных сил заявил, что после проведения расследования инцидента с кораблем «Савиз» Иран, несомненно, ответит всем лицам, виновным в произошедшем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ответ на инцидент с иранским кораблем «Савиз» в Красном море бригадный генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что Иран не может отреагировать на этот инцидент до тех пор, пока расследование не будет завершено.

«После проведения расследования инцидента с кораблем Иран, без сомнения, ответит всем виновникам», — отметил он. По словам Шекарчи, страна не обвиняет ни одну из стран Персидского залива в нападении на иранское судно.

Далее он отметил, что Соединенные Штаты и Израиль имеют ряд союзников в Персидском заливе и во всем регионе, с которыми они фактически сотрудничают, подчеркнув, что, несомненно, Вашингтон участвует во всех усилиях по ослаблению и нанесению вреда Ирану.

Напомним, что ранее 5 апреля иранский корабль был атакован у берегов Джибути в Красном море.