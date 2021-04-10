Тегеран, , 09:40 — REGNUM 9 апреля официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди заявил: «Что имеет значение для страны, так это отмена санкций США. Иран убедится в этом, проведя необходимые проверки». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Камалванди, выступавший по случаю Национального дня ядерных технологий Ирана, сделал эти замечания в связи с продолжающимися переговорами в Вене между Исламской Республикой и другими сторонами, подписавшими иранскую ядерную сделку.

«В ходе переговоров в Вене иранские переговорщики призвали снять все 1600 санкций, введенных в отношении страны с 2017 года, и обсудили присоединение Ирана к проекту ИТЭР с другими участниками иранской ядерной сделки», — отметил Камальванди.

Он также подчеркнул: «Иран движется быстро, и время идет в его пользу. Даже если ничего не произойдет с санкциями, страна будет двигаться дальше технически, при этом чем дальше мы идем, тем лучше становится наша ситуация».