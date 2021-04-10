Тегеран, , 08:38 — REGNUM 9 апреля постоянный представитель Ирана при ООН заявил, что страна готова расширить свое сотрудничество в области гуманитарного разминирования со странами региона и за его пределами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Принимая во внимание угрозу, которую мины и иные пережитки войны представляют для жизни миротворческих сил Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности должен продолжать рассматривать этот вопрос в мандатах миротворческих операций», — заявил Маджид Тахт-Раванчи на заседании СБ ООН.

Он отметил: «Однако очевидно, что участие миротворческих сил в разминировании не дает органу никакого мандата на то, чтобы поставить вопрос о противоминной деятельности под свою компетенцию».

«В связи с серьезным гуманитарным и социально-экономическим характером противоминной деятельности она остается в ведении Генеральной Ассамблеи и поэтому должна продолжать совершенствовать свои функции, в том числе в постконфликтных ситуациях», — отметил иранский дипломат.

Тахт-Раванчи далее заявил, что деятельность по разминированию в контексте операций по поддержанию мира должна соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций, в частности принципам полного уважения суверенитета, суверенного равенства и территориальной целостности всех государств и невмешательства в их внутренние дела.