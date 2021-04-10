Тегеран, , 08:06 — REGNUM 9 апреля специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам заявил, что ситуация в Сирии до сих пор оставляет желать лучшего, при этом Исламская Республика готова решительно поддержать эту страну. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом заявил Хосейн Амир-Абдоллахиан на встрече с послом Сирии в Тегеране Шафиком Даюбом. Говоря о глубоко укоренившихся, дружественных и братских отношениях между двумя странами, Амир-Абдоллахиан отметил, что Дамаск «находится на переднем крае сопротивления, и Иран готов поддержать Сирию силовыми методами».

Он указал на неконструктивную политику вмешательства Соединенных Штатов в дела региона и мира, заявив, что «настойчивость США в переговорах с Исламской Республикой Иран не является новым явлением».

Заявив, что сегодня Соединенные Штаты вновь говорят о прямых переговорах с Ираном, Амир-Абдоллахиан отметил:

«У Соединенных Штатов есть только один путь: принять практические меры по отмене всех санкций. Байден также должен прояснить свою роль в операции Белого дома по убийству генерал-лейтенанта Солеймани».

В другом месте своего выступления он назвал деятельность парламентских групп дружбы и специализированных комиссий двух стран важным фактором расширения и укрепления взаимодействия между Ираном и Сирией.