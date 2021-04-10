Париж, , 04:47 — REGNUM Во Франции общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии превысило пять миллионов человек. Это следует из опубликованных 10 апреля данных американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания в мире.

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По данным университета на 04:24 мск, в стране всего было выявлено 5 000 314 заразившихся новым коронавирусом. По этому показателю Франция находится на четвёртом месте в мире, уступая печальное лидерство США, Бразилии и Индии, но опережая Россию и Великобританию.

Также сообщается, что за время пандемии во Франции от различных осложнений умерли 98 202 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в рекомендации от Главного управления здравоохранения Франции объявлено о введении новой категории, для которой доступна приоритетная вакцинация, — беременных женщин.

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