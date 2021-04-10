Тегеран, , 09:36 — REGNUM 9 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем твиттере, что все санкции администрации Трампа идут вразрез с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и должны быть сняты в кратчайшие сроки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран предлагает логический путь к полному соблюдению СВПД: США, которые вызвали этот кризис, должны сначала вернуться к полному соблюдению; Иран ответит взаимностью по итогам быстрой проверки», — написал Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере.

9 апреля в Вене состоялось 18-е заседание комиссии по СВПД с участием заместителей министров иностранных дел и директоров внешнеполитических ведомств Ирана, Германии, Франции, Великобритании, России, Китая.

Первый раунд совместной комиссии по СВПД состоялся 6 апреля. Стороны договорились создать две экспертные рабочие группы в области санкций и ядерных вопросов.