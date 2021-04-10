Тегеран, , 08:35 — REGNUM 9 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что премьер-министр Южной Кореи Чон Се Ген планирует посетить Исламскую Республику с 11 по 12 апреля с целью укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде заявил, что визит Чона направлен на укрепление традиционно дружественных отношений между Сеулом и Тегераном и создание импульса для ориентированного на будущее развития их двусторонних связей.

«Премьер-министр Южной Кореи обсудит проблему иранских финансовых средств, которые были заморожены в его стране в связи с санкциями США», — отметил представитель МИД Ирана.

Хатибзаде также сообщил, что в ходе своего визита в Иран премьер-министр Южной Кореи планирует встретиться с президентом Хасаном Рухани и другими высокопоставленными иранскими чиновниками, в том числе спикером иранского парламента Мохаммедом Багером Галибафом и Али Лариджани, советником Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.