Тегеран, , 08:03 — REGNUM 9 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 155 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 64 039. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 155 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 64 039. «За последние 24 часа было обнаружено около 22 478 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2576 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщила, что 1 693 005 пациентов из общего числа 2 029 412 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4278 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она отметила, что до сих пор в Иране было проведено 13 494 296 тестов на наличие вируса.