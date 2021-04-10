Тегеран, , 07:58 — REGNUM 9 апреля министерство иностранных дел Ирана объявило, что Исламская Республика освободила южнокорейский нефтяной танкер после расследования, которое привело к решению, что судно и его капитан не имели плохих послужных списков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде рассказал журналистам, что после завершения расследования нарушения правил танкером иранский прокурор пришел к выводу, что судно может быть освобождено по просьбе его владельца и правительства Южной Кореи.

Он также подчеркнул, что Исламская Республика Иран как страна, имеющая протяженные берега вдоль Персидского и Оманского заливов, подчеркивает необходимость соблюдения военно-морских норм и принципов, таких как законы об охране окружающей среды.

Иранский Корпус стражей Исламской революции захватил нефтяной танкер «Ханкук Чеми» и 20 членов экипажа в иранских водах 4 января 2021 года в связи с нарушением экологических норм.