Тегеран, , 07:57 — REGNUM 9 апреля иранский чиновник заявил, что недавний инцидент в Суэцком канале продемонстрировал миру, что международное сообщество должно найти альтернативные маршруты. Он отметил, что Иран может сыграть в международной торговле роль коридора между Севером и Югом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель председателя совета директоров Ассоциации международных транспортных компаний Махмуд Оммати заявил, что Суэцкий канал являлся регулярно действующим коридором для транзита товаров, а также энергии между Азией и Европой, однако недельная блокировка канала в прошлом месяце гигантским контейнеровозом весом 250 000 тонн, по-видимому, является признаком того, что мировая торговля нуждается в поиске альтернативных маршрутов.

Оммати подчеркнул, что все страны ищут быстрые, дешевые и простые способы передачи энергоресурсов, в частности нефти, из ближневосточного региона в Европу.

«Иран являлся основным маршрутом между азиатскими странами и Европой», — сказал он, заявив, что страна также находится на пороге вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Армения, Россия, Казахстан, Беларусь и Киргизия. По его словам, такое присоединение приведет к процветанию коридора Север-Юг.

По словам чиновника, создание коридора, который был согласован Россией, Индией и Ираном в 2000 году, по-видимому, является еще одной причиной того, что исламская страна может играть ключевую роль в качестве подходящей альтернативы Суэцкому каналу.