Тегеран, , 07:44 — REGNUM 9 апреля политический эксперт заявил, что введенные США санкции в отношении иранской нации не повлияли на ядерные ноу-хау страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Бехештипур, эксперт по международным отношениям, рассказал корреспонденту IRNA, что американцы признают, что их санкции не могут остановить ядерную программу Исламской Республики, так как иранская наука продолжает развиваться, не завися от деятельности иностранных держав.

Говоря о важности ядерной технологии и обогащения урана, Бехештипур отметил, что мирное использование атома помогает Ирану модернизировать ноу-хау, поскольку знания включают в себя различные науки, такие как физика, ядерная физика, физика плазмы, химия, электроника и так далее, которые используются для производства медицинских препаратов, выработки электроэнергии и сельского хозяйства.

Эксперт подчеркнул: «Исламская Республика никогда не задумывалась насчёт производства атомных бомб, потому что такой цели никогда не было закреплено в ядерной доктрине страны».

9 апреля 2006 года иранским ученым удалось создать ядерный топливный цикл в лабораторных масштабах, и Исламская Республика объявила о доступе страны к технологии обогащения урана, а также о создании полной цепочки обогащения с помощью самодельных центрифуг. Поэтому Верховный совет Культурной революции назначил 9 апреля Днем ядерной технологии по иранскому календарю.