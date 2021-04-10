Тегеран, , 07:34 — REGNUM 8 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил, что сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжается как в области проверки фактов, так и в области оказания технической помощи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 апреля.

Арагчи провел переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по Совместному всеобъемлющему плану действий, известному как СВПД.

Говоря о встрече с Гросси, он отметил, что у МАГАТЭ есть некоторые обязанности, которые агентство должно быть в состоянии выполнить своевременно, когда все стороны придут к общему решению в ходе переговоров.

Арагчи подчеркнул, что взаимодействие Ирана и международного агентства по спорным вопросам будет продолжаться, и выразил уверенность, что любые споры могут быть решены в конструктивном взаимодействии при наличии доброй воли обеих сторон.

Далее он вновь заявил, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ, будь то связанное с деятельностью агентства по проверке или технической помощью в различных областях, будет продолжаться в дальнейшем.