Тегеран, , 07:38 — REGNUM 8 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи провел переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по Совместному всеобъемлющему плану действий, известному как СВПД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 апреля.

Глава МАГАТЭ написал в твиттере новость о встрече с иранским чиновником по ядерной сделке. «Провели тщательный обмен мнениями с заместителем министра иностранных дел Ирана @araghchi о текущих консультациях и совместной деятельности в #Иране», — написал он в своем твиттере.

Гросси отметил: «@IAEAorg продолжит свою профессиональную техническую проверку и мониторинг в Иране в рамках поддержания ядерной сделки #JCPOA».

Напомним, что официальный представитель иранской переговорной группы Арагчи прибыл с визитом в Вену для участия в заседании совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий.