Париж, 10 апреля 2021, 04:28 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 9 апреля в своем Twitter обвинила руководство страны в бездействии в вопросе решения проблемы дефицита вакцин во Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, Ле Пен посчитала смешными утверждения о том, что «Спутник V» — оружие пропаганды, и обвинила французские власти в том, что для них «геополитика приоритетнее здоровья французов».
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