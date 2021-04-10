Париж, , 04:28 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 9 апреля в своем Twitter обвинила руководство страны в бездействии в вопросе решения проблемы дефицита вакцин во Франции.

Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Жан] Кастекс держат руки в карманах, согласившись быть заложниками европейской бюрократии. Чего они ждут?» Марин Ле Пен «В то время как Германия ведет прямые переговоры о «Спутник V» с Россией, а Италия напрямую о Moderna, во Франции [президенти [премьер-министрдержат руки в карманах, согласившись быть заложниками европейской бюрократии. Чего они ждут?»

Как сообщало ИА REGNUM, Ле Пен посчитала смешными утверждения о том, что «Спутник V» — оружие пропаганды, и обвинила французские власти в том, что для них «геополитика приоритетнее здоровья французов».

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