Берн, , 04:20 — REGNUM Общее количество пациентов, скончавшихся в Швейцарии после вакцинации от коронавирусной инфекции, достигло 55 человек, 9 апреля сообщили в пресс-службе швейцарского фармрегулятора Swissmedic.

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При этом ведомство не связывает их смерть с прививками. По информации Swissmedic, все умершие имели сопутствующие хронические заболевания.

Вместе с тем, по сведениям фармрегулятора, в Швейцарии с начала прививочной кампании было зарегистрировано по меньшей мере 1174 случая побочных эффектов, которые могут быть связанны с вакцинами от COVID-19. Из них 396 случаев оцениваются как серьезные.

В сообщении также говорится, что 577 пациентов пожаловались на побочные реакции после вакцинации препаратом фармкомпаний Pfizer и BioNTech, а 580 фактов связаны с вакциной фирмы Moderna. Сведения о прививках при еще 17 случаях побочных эффектов не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля газета The Financial Times со ссылкой на британский фармрегулятор (MHRA) написала о том, что в Британии после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca скончались семь человек. Причиной смерти стал тромбоз.

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