Париж, , 04:18 — REGNUM Прокуратура французского города Сен-Брие сообщила 9 апреля, что начала расследование причин смерти 42-летнего мужчины, который скончался после получения первой дозы вакцины AstraZeneca. Прокурор Бертран Леклерк сказал, что «ведется расследование причин смерти», уточнив, что вскрытие еще не было проведено. Об этом 9 апреля сообщает Le Parisien

По словам адвоката семьи Этьена Буаттан, мужчина был вакцинирован 13 марта и скончался 22 марта. Адвокат заявил, что до получения вакцины мужчина «был здоров, у него была медицинская причина, которая была достаточной для его вакцинации, но не имела никакого отношения к тромбозу, который оказался для него смертельным». Он добавил, что «у меня уже есть три случая смерти от тромбоза, который поднимают вопрос о связи между тромбозом и инъекцией AstraZeneca».

По словам Буаттана, необходимо подождать от трех до четырех недель, чтобы получить «точное заключение» о причине смерти после полного медицинского осмотра и анализа медицинской карты. Он также надеется получить заключение «в течение восьми-пятнадцати дней» по делу Нантского студента-медика, 18 марта внезапно умершего в своем доме от тромбоза, через несколько дней после инъекции вакцины AstraZeneca.

Напомним, во Франции зафиксировано несколько случаев смерти после вакцинации первой дозой AstraZeneca. Родственники скончавшихся заявляют, у тех не было хронических заболеваний перед вакцинацией, и уже подают в суд за «непредумышленное убийство». На севере страны граждане стали массово отказываться от вакцинации AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало, что образование тромбов является «очень редким» побочным эффектом от применения вакцины AstraZeneca.

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