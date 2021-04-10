Нью-Йорк, США, , 04:50 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 9 апреля — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом. В лидерах Dow Jones, который прибавил 0,89%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 297,03 пункта (0,89%), до уровня 33 800,60 пункта. S&P 500 прибавил 31,63 пункта (0,77%), поднявшись до уровня 4128,80 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 70,88 пункта (0,51%), до уровня 13 900,19 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,26 (0,44%), до уровня $59,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 апреля умеренным ростом. В лидерах Nasdaq, который прибавил 1,03%.

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