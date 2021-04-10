Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с партнерами по НАТО из-за якобы возросшей военной активности России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

При этом источники затрудняются назвать точные сроки визита главы американского Госдепа в Брюссель. Однако встречи Блинкена с коллегами по НАТО будут проходить в течение недели. Также в Брюсселе будет глава минобороны США Ллойд Остин, который прибудет для переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главной МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию на Украине. Они заявили об обеспокоенности наличием российских войск на территории России у границы с Украиной.

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