Бейрут, , 03:59 — REGNUM Реконструкция морского порта в ливанской столице Бейруте, который был разрушен в результате взрыва в августе 2020 года, потребует $5 млрд. Об этом заявил исполняющий обязанности министра транспорта и общественных работ Ливана Мишель Наджар, 9 апреля газета «Эс-Сахм».

Речь идет о реализации проекта, предложенного специалистами из Германии. По словам чиновника, проведение реконструкции позволит создать в стране 50 тысяч новых рабочих мест.

Наджар отметил, что проект включает не только ремонт грузовой инфраструктуры порта, но и предполагает расширение гавани. К объекту проведут железные дороги, которые свяжут его с промышленными предприятиями.

Кроме того, как отметил член правительства, согласно проекту, планируется, что в западной части порта будет создан туристический комплекс с пляжами и отелями. Прибыль от работы этого объекта, которую оценивают в $2,5 млрд, будут вкладывать в восстановление жилых кварталов Бейрута.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря газета The Daily Star распространила информацию о том, что, согласно совместному плану ЕС, Всемирного банка и ООН, стоимость восстановления пострадавшего от взрыва Бейрута составит $2,5 млрд.

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