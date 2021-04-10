Бразилиа, , 03:38 — REGNUM За последние сутки в Бразилии зафиксировали 3693 летальных исхода от осложнений при COVID-19, а с начала пандемии их подтвержденное число достигло 348 718. Об этом 9 апреля сообщил бразильский минздрав.

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Также за истекшие 24 часа в стране было выявлено 93 317 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего медики Бразилии зарегистрировали 13 373 174 подобных факта. Вместе с тем 11 791 885 пациентов уже излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) Антониу Барра Торрес заявил, что группа экспертов из его ведомства посетит в России предприятие, выпускающее вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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