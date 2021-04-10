Менло-Парк, США, , 03:23 — REGNUM Центр для вакцинации от коронавирусной инфекции будет создан на базе штаб-квартиры компании Facebook в городе Менло-Парк в американском штате Калифорния. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что сотрудники корпорации не будут прививаться в указанном пункте. Его откроют для малообеспеченных жителей города. В Facebook добавили, что они оплатят проезд до места тем, кто будет записан в очередь на вакцинацию в этом центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта американский президент Джо Байден заявил, что в США прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 75% граждан старше 65 лет.

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