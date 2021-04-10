Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Соединенные Штаты готовы отменить санкции против Ирана, введенные в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил представитель американского Госдепа в ходе телефонного брифинга.

«Все санкции, которые идут вразрез с СВПД и преимуществами, которые Иран ожидает от СВПД, мы готовы отменить», — заявил он.

При этом представитель Госдепа США подчеркнул, что готовность не означает отмены санкций, нарушающих ядерную сделку. По его мнению, некоторые из этих ограничений якобы являются обоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−9 апреля в австрийской Вене проходили переговоры с представителями Ирана по СВПД. При этом иранские делегаты на переговорах не встречались с представителями США.

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