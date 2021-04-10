Подгорица, , 03:57 — REGNUM Во время визита советника по социальной защите и здравоохранению Амера Халиловича в Турцию 9 апреля советник президента Турции Сабрия Демир, председатель группы дружбы парламентов республики Черногория и Турции депутат Эрол Кавундж и заместитель генерального директора TIKA Наджи Йорулмаз выразили свою полную поддержку президенту Черногории Мило Джукановичу в преданности делу сохранения гражданской и многонациональной Черногории, которая под его руководством была признана «фактором стабильности и оазисом мира в этой части Европы».

Халилович поблагодарил за теплый прием, передал приветствия президента Джукановича и ознакомил собеседников с текущей ситуацией в Черногории.

Демир, Кавундж и Йорулмаз выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений путем углубления сотрудничества между местными органами власти, а также в сферах культуры и экономики.

В конце визита в Турцию Халилович провел переговоры как с председателем правления торговой палаты Стамбула Шекибом Авдагичем, так и с главой муниципалитета Баджрампаша и Умрание, директором исторического института турецким профессором Биролом Четином, директором университетского клинического центра Безми Алемом.