Подгорица, , 05:34 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович 9 апреля направил от имени граждан Черногории и от своего имени телеграмму с соболезнованиями британской королеве Елизавете II по случаю смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Напомним, принц Филипп, муж королевы Елизаветы Второй, скончался на 99-м году жизни, сообщили 9 апреля в Букингемском дворце.

Он 16 марта вышел из больницы, куда его положили в связи с инфекцией, и в начале марта он успешно перенес операцию из-за проблем с сердцем.

Принц Филипп женился на Елизавете в 1947 году. Он ушел в отставку в августе 2017 года, после чего принял участие в более чем 22 000 публичных выступлениях с момента коронации Елизаветы Второй в 1952 году.