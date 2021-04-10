Белград, , 06:40 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 апреля встретился с делегацией японской группы компаний «Нидек», которая в Нови-Саде планирует построить завод по производству электродвигателей для электромобилей. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

После встречи они было подписано рамочное соглашение между министерством экономики и японским «Нидек». Эта японская компания 8 апреля открыла свой офис в Новом Саде, и подготовка к строительству завода идет полным ходом.

«Нидек» планирует вложить в экономику Сербии 2 миллиарда евро, а производство должно начаться в конце 2022 года. Также было объявлено, что на первом этапе на заводе будет занято 300 человек, и он будет занимать 26 000 квадратных футов.