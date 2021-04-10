Вена, , 02:52 — REGNUM Первую прививку из двух необходимых для полной вакцинации от коронавирусной инфекции сделал президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Об этом он написал 9 апреля на своей странице в Twitter.

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Глава государства не стал назвать производителя вакцины. Ван дер Беллен отметил, что после прививки чувствует себя хорошо. Он также выразил надежду на то, что скоро будет доступно столько вакцин, чтобы мог привиться любой желающий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Швеции участие в вакцинации от коронавирусной инфекции принял шведский министр по делам ЕС Ханс Дальгрен. Он стал первым членом правительства страны, который сделал прививку от COVID-19.

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