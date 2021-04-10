Белград, , 06:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 9 апреля направил телеграмму соболезнований по случаю смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Он написал, что принц Филипп всегда подавал пример самоотверженной государственной службы, а также постоянных усилий по содействию благосостоянию и процветанию Соединенного Королевства. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Он был глубоко привержен благосостоянию Британии. Ненавязчиво, но твердо, он завоевал сердца своих соотечественников, и всех людей, независимо от нации, расы или вероисповедания. Они ценили его серьезность, преданность делу, яркий дух и искренний патриотизм, укоренившийся в постоянном служении государству на протяжении целого ряда десятилетий, обременённых многими вызовами», — отметил президент Сербии.

По его словам, будучи потомком знаменитых королевских особ, принц Филипп также всегда демонстрировал силу и последовательность офицеров в самые трудные времена, тем самым став опорой для семьи и всей страны.