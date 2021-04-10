Токио, , 02:45 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у побережья Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения располагался к югу от островов Токара. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 20 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля землетрясение магнитудой 4,8 произошло на востоке Румынии. Его очаг находился в зоне Вранча на глубине 80 километров. Пострадавших не было.