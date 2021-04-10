Кошары, , 06:50 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти, президент края Вьоса Османи-Садриу и спикер парламента Косово Главк Конюфца 9 апреля посетили мемориальный комплекс «Герои Кошары».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, визит был приурочен к 22-й годовщине битвы при Кошарах. Лидеры властных институтов Косово возложили венки из цветов и почтили память погибших в ходе битвы бойцов УЧК (алб. Армии освобождения Косово). В тот же день в Косово отметили День Конституции.

Битва на Кошарах шла с 9 апреля по 10 июня 1999 года, во время бомбардировок Югославии. Это сражение считается одним из самых кровопролитных в истории Косовской войны и получило в сербской истории название «Ад Кошары».

Согласно заявлению генерала Живановича, командира 125-й мотострелковой бригады, в районе Кошаре погибли 108 бойцов вооружённых сил Югославии.

По югославским данным, АОК потеряла около 200 убитыми, около 80% убитых членов АОК — косовские албанцы (точная доля албанцев из Албании и Македонии не установлена). Албанцы утверждают о гибели не менее 113 солдат УЧК в боях за Кошаре.

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