Скопье, , 06:14 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 9 апреля в эфире телепередачи «Только интервью» на канале «Kanal 5» призвал религиозных лидеров осознать серьезность текущей эпидемиологической ситуации и убедить верующих остаться дома в предстоящие праздники — Пасху и священный для мусульман месяц Рамазан.

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По словам главы македонского минздрава, в настоящее время система здравоохранения страны перегружена.

При этом Филипче обвинил оппозицию из ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) в распространении лжи с целью заработать политические очки за счет погибших от COVID-19. Ежедневно в стране с населением чуть более двух миллионов человек умирает 35−50 пациентов с данным диагнозом.

Напомним, в соседней Албании намерены смягчить ограничительные меры ради приближающегося священного для мусульман месяца Рамазан, в то время как в Турции готовятся к их ожесточению.

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