Тирана, , 05:32 — REGNUM Посол Швеции в Албании Эльза Хастад 9 апреля провела встречу с жителями деревни Пачрам в округе Дейский Ваут.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи посол, помимо прочего, назвала феномен подкупа избирателей на выборах «тревожным».

"Я ценю демократию, мы тут в Пачраме для того, чтобы принять точку зрения и восприятие избирательного процесса людьми. Мы не говорим о подкупе избирателей на выборах, а об участии муниципалитета в избирательном процессе.

Феномен подкупа избирателей тревожен, вы должны быть осторожны, поскольку на той стадии, на которой вы находитесь, демократия очень хрупка. Мы, граждане, все играем роль, однако важнее всего, чтобы государство обеспечило гражданам благополучный избирательный процесс».

Напомним, 25 апреля в Албании состоятся очередные парламентские выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция в Испании задержала контрабандистов, подозреваемых в наркоторговле