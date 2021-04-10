Приштина, , 06:25 — REGNUM 9 апреля в Косово отметили 13-ю годовщину с принятия Конституции Республики Косово. Конституция была принята парламентом Косово 9 апреля 2008 года и вступила в силу 15 июня 2008 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть положений Конституции Косово вытекает из плана, предложенного финским посредником Мартти Ахтисаари, включая предоставление специфических прав представителям национальных меньшинств и обеспечение безопасности всех граждан Косово.

Конституция Косово включает 14 глав и 162 статьи. В Косово 9 апреля считается государственным праздником и является нерабочим днем.

Косово провозгласило свою независимость от Сербии 17 февраля и с тех пор было признано 114-ю государствами-членами ООН, 17 из которых отозвали свое признание. Независимость Косово не признают Россия, Китай, Сербия и пять стран-членов Евросоюза.

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