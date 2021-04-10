Москва, , 02:15 — REGNUM Украинские власти желают любым путем впутать НАТО в вооруженный конфликт в Донбассе, написал в своем телеграм-канале 9 апреля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он оценил заявление главы ДНР Дениса Пушилина о готовности Украины начать полномасштабные боевые действия в регионе.

«В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию в Донбассе», — полагает сенатор.

По мнению Пушкова, руководство Украины пытается воспользоваться обещаниями президента США Джо Байдена и его команды по поводу помощи Киеву в борьбе с Россией.

«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве «перед лицом российской агрессии», — полагает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Пушков предупредил, что возможное вступление Украины в НАТО будет грубой и неисправимой ошибкой, из-за которой Киев навсегда лишится возможности вернуть Донбасс.

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