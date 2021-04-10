Белград, , 06:17 — REGNUM Министр экспорта Великобритании Грэм Стюарт 9 апреля в интервью сербскому телеканалу RTS заявил, что торговое соглашение между Сербией и Великобританией будет подписано в ближайшие дни.

Стюарт подчеркнул, что торговля между Сербией и Соединенным Королевством удвоилась за последние 10 лет, и отметил, что её можно многократно увеличить.

«Правительство Сербии, возглавляемое премьер-министром под руководством президента, имеет реальные амбиции по преобразованию инфраструктуры страны путем улучшения дорог, Моравского коридора. Существует интерес Великобритании к белградскому метро, окружающей среде и возобновляемым источникам энергии», — отметил министр экспорта Великобритании.

Брексит, по его словам, вызвал некоторые проблемы для бизнеса, но деловая активность всё ещё высока.

«Сербские и британские компании должны знать, что это новое соглашение будет поддерживать преемственность. В рамках этого соглашения обе стороны будут стремиться дальше укреплять начатое дело. Когда речь идёт об инвестициях в Сербию, я министр, отвечающий за наше кредитное агентство UK Export Finance, и мы удвоили наш «финансовый аппетит» для поддержки проектов в Сербии на сумму от двух миллиардов до четырех миллиардов фунтов стерлингов», — указал британский министр.