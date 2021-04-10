Приштина, , 06:15 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 9 апреля провела встречу с профессорами кафедры конституционного права Юридического факультета Университета Приштины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была приурочена ко Дню Конституции Республики Косово.

Османи поблагодарила преподавателей за ежедневную работу по подготовке нового поколения юристов и подчеркнула важность знакомства граждан с мнением специалистов о различных аспектах Конституции.

В ответ профессора призвали президента гарантировать стабильность конституционного порядка во всех институтах власти и выразили полную готовность к дальнейшему сотрудничеству с президентом.