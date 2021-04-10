Тирана, 10 апреля 2021, 04:49 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 8 апреля заявил, что в священный для мусульман месяц Рамадан в правительстве намерены сократить действующий комендантский час, чтобы позволить верующим совершить предписанный ритуал в 22:00.
Согласно информации, размещенной на странице министерства здравоохранения Албании, с 4 январе в Албании действует комендантский час с 22:00 до 6:00.
Напомним, в Турции намерены ввести карантин по всей страны в выходные дни месяца Рамазана, который начнется 13 апреля.
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