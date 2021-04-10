Нью-Дели, , 01:51 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами пожара в больнице индийского города Нагпур, 10 апреля сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на свои источники.

В этом учреждении проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. Пожар вспыхнул на первом этаже здания. Дым от него распространился на второй этаж, где располагается реанимационное отделение.

В реанимации находилось десять пациентов, из которых шестерых удалось спасти. Отмечается, что всего из указанной больницы в другие медучреждения было перевезено 27 человек.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в индийском городе Мумбаи произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. Погибли десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при пожаре в больнице в Мумбаи выросло до десяти — CNN