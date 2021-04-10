Электросталь, Московская область, , 01:49 — REGNUM Пожар произошел на мебельном складе в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщается, что склад в корпусе 8 дома № 11 на Промышленном проезде загорелся вечером 9 апреля. Общая площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, в его ликвидации принимают участие 59 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Пока сведений о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля произошел пожар на складе с бытовой химией в подмосковных Люберцах. Огнем была охвачена площадь 6 тыс. квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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