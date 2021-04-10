Брюссель, , 05:33 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 апреля получил поздравительное письмо от высокого представителя Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепа Борреля.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, испанский дипломат поздравил Курти с завершением процесса формирования нового правительства и пожелал успехов на посту премьер-министра.

Боррель подчеркнул, что Европейский союз поддерживает Косово и его народ в борьбе с пандемией COVID-19, которая «останется ключевым приоритетом в обозримом будущем», а также отметил, что в Брюсселе ожидают от Приштины продолжения реформ, направленных на установление верховенства права и продвижение социально-экономического развития.

При этом представитель Евросоюза подчеркнул, что европейская перспектива Косово требует скорейшего продолжения диалога между Белградом и Приштиной, прервавшегося в сентябре 2020 года, и напомнил о намерении ЕС оказать сторонам посредничество в заключении окончательного всеобъемлющего соглашения.

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